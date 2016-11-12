Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 2Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто победит – Конор Макгрегор или Эдди Альварес?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ночь с субботы на воскресенье в рамках турнира UFC 205 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Эдди Альваресом.

Голосование: Кто победит – Конор Макгрегор или Эдди Альварес?

Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях.

Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул.

В рамках турнира UFC 205 также состоится бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Майклом Джонсоном.   

Напомним, поединок начнется в 03:00 по московскому времени. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
10 000 ирландских фанатов поддержат Конора Макгрегора на турнире UFC 205 (видео)Трибуны легендарной нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» во время предстоящего турнира по смешанным единоборствам UFC 205 будут «зелеными» из-за небывалого наплыва ирландских фанатов.Нурмагомедов и Джонсон показали одинаковый результат на взвешиванииВ Нью-Йорке состоялась церемония официального взвешивания накануне турнира UFC 205, участниками которого будут Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.На бой Макгрегор – Альварес зафиксирован рекордный объем ставок12 ноября в Нью-Йорке состоится бой между Конором Макгрегором и Эдди Альваресом. На этот поединок зафиксирован рекордный объем ставок.Президент UFC: На поединок Макгрегора с Альваресом может прийти Дональд ТрампПрезидент UFC Дана Уайт заявил, что бой между Конаром Макгрегором и Эдди Альваресом посетит новый президент США Дональд Трамп.Конор Макгрегор: Альварес - отработанный материал. Мои удары его настигнутИрландец Конор Макгрегор (20 побед, 3 поражения) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Эдди Альваресом за звание чемпиона UFC в легком весе.Тренер Макгрегора: Было бы интересно посмотреть на бой против ХабибаТренер чемпиона UFC в полулегком весе Конора Макгрегора Сергей Пикульский заявил, что его подопечный может провести бой с представителем России Хабибом Нурмагомедовым.Конор Макгрегор: Я чертов сутенер, без которого этот корабль потонетЧемпион UFC в полулегком весе из Ирландии Конор Макгрегор выразил мнение, что UFC очень сильно зависит от его выступлений.Как выглядят российские бойцы в игре UFC 2. Угадаешь, кто есть кто?Как выглядят российские бойцы в игре UFC 2. Угадаешь, кто есть кто?«Советский спорт» предлагает вашему вниманию опрос, цель которого угадать российского бойца в игре UFC 2.ВИДЕО ДНЯ: Альварес и Макгрегор устроили потасовку на пресс-конференцииВИДЕО ДНЯ: Альварес и Макгрегор устроили потасовку на пресс-конференцииАмериканец Эдди Альварес и ирландец Конор Макгрегор устроили потасовку во время пресс-конференции перед поединком за звание чемпиона UFC в легком весе.В 2017 году турниры UFC пройдут в Лондоне, Анахайме, Денвере и ФиниксеПромоутерская компания UFC объявила где в 2017 году пройдут турниры под эгидой организации.Бой Эванс – Кенеди перенесен на турнир UFC 206Поединок между Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди не состоится в рамках турнира UFC 205, который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября (рано утром по московскому времени).Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать?Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать?Один из лучших российских бойцов – о бое против Майкла Джонсона и о том, почему Конор Макгрегор побоится сразится против него.Макгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне КонораМакгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне КонораВ среду состоялась открытая тренировка Конора Макгрегора и Эдди Альвареса перед их очным противостоянием на турнире UFC 205.Нурмагомедов – фаворит в поединке против Джонсона по мнению букмекеров13 ноября рано утром по московскому времени в Нью-Йорке пройдет турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 205.Фергюсон подвинул Нурмагомедова с первой строчки рейтинга легковесов UFCАмериканский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, который в прошлые выходные единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса, поднялся на первую строчку рейтинга легковесов организации.Дана Уайт: Джонс мог бы зарабатывать по 15-20 миллионов долларов за бой, но он облажалсяПрезидент UFC Дана Уайт объявил о том, что американский боец смешанного стиля Джон Джонс будет лишен пояса временного чемпиона организации в полутяжелом весе.Эванс не примет участие в турнире UFC 205 из-за проблем со здоровьемБывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс не смог получить лицензию бойца от Спортивной комиссии штата Нью-Йорк и не примет участие в турнире UFC 205, где должен был провести поединок против Тима Кеннеди.Нурмагомедов поставил ультиматум UFCРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поставил ультиматум UFC. Об этом сообщает телеканал «360».Бой Фергюсон — дос Аньос — лучший на турнире UFC Fight Night 98Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 98, который состоялся 6 ноября.Тони Фергюсон: Меня мало волнует бой Альварес - МакгрегорАмериканский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сегодня единогласным решением судей победил бразильца Рафаэля дос Аньоса на турнире UFC Fight Night 98. Эта победа стала для Фергюсона девятой кряду.

Эдди Альварес
Эдди Альваресвсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
UFC
UFC

Cпецпредложение