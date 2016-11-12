Кто победит – Конор Макгрегор или Эдди Альварес?
В ночь с субботы на воскресенье в рамках турнира UFC 205 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Эдди Альваресом.
Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в
истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях.
Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул.
В рамках турнира UFC 205 также состоится бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Майклом Джонсоном.
Напомним, поединок начнется в 03:00 по московскому времени.
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