«Сибирь» обыграла ХК «Сочи»
«Сибирь» дома взяла верх над ХК «Сочи» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Николай Глухов, Константин Окулов и Степан Санников, у гостей - Юрий Александров.
Команда из Новосибирска занимает 10-е место в Восточной конференции, сочинцы идут пятыми на Западе.
15 ноября «Сибирь» сыграет на выезде с «Амуром», а ХК «Сочи» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
Матч
Сибирь - ХК Сочи - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Глухов (Санников, Шумаков), 11:46 (1:0). Окулов (Санников, Полашек), 37:03 (2:0). Санников (Шумаков), 40:47 (3:0). Александров (Костицын, Игнатушкин), 45:55 (3:1).
Место и дата
12 ноября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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