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Теему Пукки: Без сомнения, Украина – сильный соперник

Источник:  MatchDayКомментарии

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Без сомнений, нам будет противостоять сильный соперник, который играл на чемпионате Европы. В составе сборной Украины могу выделить таких игроков, как Ярмоленко и Коноплянка, ведь они очень опасны. Большая ответственность ляжет на наших защитников — им однозначно будет непросто», — цитирует Пукки MatchDay.

Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в 22:45 по Москве.

Матч

Украина - Финляндия

Место и дата

12 ноября 22:45, , Текстовая трансляция

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