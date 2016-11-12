Теему Пукки: Без сомнения, Украина – сильный соперник

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Без сомнений, нам будет противостоять сильный соперник, который играл на чемпионате Европы. В составе сборной Украины могу выделить таких игроков, как Ярмоленко и Коноплянка, ведь они очень опасны. Большая ответственность ляжет на наших защитников — им однозначно будет непросто», — цитирует Пукки MatchDay.

Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в 22:45 по Москве.