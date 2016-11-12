Американская футболистка: Не вернусь в США, пока Трамп будет президентом
Футболистка из США Элла Масар, которая
выступает за шведский клуб «Розенгард», не планирует в ближайшее время
возвращаться на родину. Она связывает это с победой Дональда Трампа на
президентских выборах.
«Я встретилась с Терезой Сйорган (спортивным
директором клуба) и попросила продлить контракт на четыре года. Не вернусь в
США, пока Трамп будет президентом. Я очень рада, что у меня есть еще и
канадский паспорт. Один раз я видела его, мы встретились на пасхальном ужине.
Мне показалось, что это страшный человек», - цитирует Масар Goal.com.
Напомним, кандидат от республиканцев Дональд
Трамп выиграл выборы, опередив кандидата от Демократической партии Хиллари
Клинтон.
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