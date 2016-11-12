Американская футболистка: Не вернусь в США, пока Трамп будет президентом

Футболистка из США Элла Масар, которая выступает за шведский клуб «Розенгард», не планирует в ближайшее время возвращаться на родину. Она связывает это с победой Дональда Трампа на президентских выборах.

«Я встретилась с Терезой Сйорган (спортивным директором клуба) и попросила продлить контракт на четыре года. Не вернусь в США, пока Трамп будет президентом. Я очень рада, что у меня есть еще и канадский паспорт. Один раз я видела его, мы встретились на пасхальном ужине. Мне показалось, что это страшный человек», - цитирует Масар Goal.com.

Напомним, кандидат от республиканцев Дональд Трамп выиграл выборы, опередив кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.