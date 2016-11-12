«Авангард» одолел «Спартак»
«Авангард»
дома обыграл «Спартак» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев
льда отличились Антон Бурдасов, Юнас Анелев и Максим Пестушко, у гостей - Маркус Хегстрем и Мэттью Гилрой.
Омичи
занимают второе место в Восточной конференции, красно-белые идут одиннадцатыми
на Западе.
15 ноября «Авангард» сыграет в гостях с «Куньлунем», а «Спартак» в тот же день примет «Трактор».
Матч
Авангард - Спартак - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
Бурдасов (Кучерявенко), 9:51 (1:0 - бол.). Анелёв (Юньков, Лемтюгов), 23:49 (2:0). Хегстрём (Васильев, Никонцев), 38:01 (2:1). Гилрой (Глазачев, Хегстрём), 38:59 (2:2). Пестушко (Хохряков, Мартынов), 53:38 (3:2).
Место и дата
12 ноября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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