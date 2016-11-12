«Авангард» одолел «Спартак»

Сергей Орешкин: В матче с «Северсталью» у нас получилось не все

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин признал, что его подопечные в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» не продемонстрировали свой максимум.