Видео дня: Разъяренные фанаты во время матча Англия - Шотландия
В матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года
сборная Англии разгромила команду Шотландии со счетом 3:0.
Но у болельщиков матча дела были куда важнее, чем наблюдать за тем, что происходит на поле. Шотландские и английские фанаты всячески оскорбляли друг друга, а также пытались прорваться через кордон стуардов, чтобы устроить драку.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель опубликовал на своей странице в фейсбук видео того, как вели себя болельщики во время матча.
Напомним,в составе победителей по голу забили Дениэл Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэхилл.
После этого матча сборная Англии набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе F. У шотландцев осталось четыре очка.
В следующих матчах отборочного цикла англичане 26 марта 2017 года примут команду Литвы, а шотландцы в этот день дома сыграют со словенцами.
Матч
Англия - Шотландия - 3:0 (1:0)
Голы
Старридж 23 (1:0). Лаллана 50 (2:0). Кэйхилл 61 (3:0).
Состав
Англия: Харт, Стоунз, Роуз, Уокер, Кэйхилл, Лаллана, Стерлинг, Дайер, Хендерсон, Старридж (Варди, 75), Руни
Шотландия: Гордон, Берра, Уоллес, Хэнли, Браун, Анья (Патерсон, 79), Снодграсс (Ричи, 83), Моррисон (МакАртур, 65), Флетчер Д., Форрест, Гриффитс
Предупреждения:
Кэйхилл, 56; Руни, 90 - Гриффитс, 57
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
11 ноября 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция