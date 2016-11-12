Видео дня: Разъяренные фанаты во время матча Англия - Шотландия

В матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сборная Англии разгромила команду Шотландии со счетом 3:0.

Но у болельщиков матча дела были куда важнее, чем наблюдать за тем, что происходит на поле. Шотландские и английские фанаты всячески оскорбляли друг друга, а также пытались прорваться через кордон стуардов, чтобы устроить драку.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель опубликовал на своей странице в фейсбук видео того, как вели себя болельщики во время матча.

Напомним,в составе победителей по голу забили Дениэл Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэхилл.

После этого матча сборная Англии набрала 10 очков и упрочила лидерство в группе F. У шотландцев осталось четыре очка.

В следующих матчах отборочного цикла англичане 26 марта 2017 года примут команду Литвы, а шотландцы в этот день дома сыграют со словенцами.