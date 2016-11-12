Илья «ALOHADANCE» Коробкин покинул команду Team Empire

Украинский игрок Илья «ALOHADANCE» Коробкин покинул состав команды Team Empire по Dota 2.



«Сейчас команде необходимы перемены, это понимают все. Текущему составу будет сложно развиваться вместе. Сегодня мы расстаёмся с Алохой. Илья изменился в лучшую сторону как личность, что радует, но, к сожалению, он не смог показать ожидаемого уровня игры. Возможно, игроки данного состава оказались «не его» командой. Желаю ему найти «свою» команду и свою игру.



Это будет не единственное изменение в составе, однако, прямо сейчас говорить об остальном будет поспешно. У нас есть время и мы сделаем всё возможное, чтобы принять правильные решения и не подводить болельщиков Team Empire в будущем», - прокомментировал спортивный директор организации Александр StrangeR Соломонов.



Коробкин выступал за Team Empire с декабря 2014 по март 2016. С марта по июнь 2016 Илья играл в составе Virtus.pro, а 12 сентября 2016 года вернулся в Team Empire.



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