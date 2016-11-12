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Владимир Путин: К игрокам должны быть определенные требования: отыграл в России какое-то время, потом можешь уехать

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение по поводу отъезда  российских футболистов и хоккеистов за границу. Он считает, что переходы нужно упорядочить на законодательном уровне.

«Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать. Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том числе в области футболе и хоккея.

Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, - условия финансовые, условия для тренировок. И в принципе мы над этим работаем», - приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, сборная России по футболу не смогла выйти из группы на чемпионате Европы-2016 во Франции. На этой неделе команда Станислава Черчесова уступила в контрольном матче сборной Катара (1:2). В 2018 году Россия примет чемпионат мира.

Сборная страны по хоккею в сентябре дошла до полуфинала Кубка мира, уступив на этой стадии турнира канадцам (3:5). На домашнем чемпионате мира-2016 россияне заняли третье место, проиграв в полуфинале финнам. 




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