Владимир Путин: К игрокам должны быть определенные требования: отыграл в России какое-то время, потом можешь уехать
Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение
по поводу отъезда российских футболистов
и хоккеистов за границу. Он считает, что переходы нужно упорядочить на
законодательном уровне.
«Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время,
потом можешь куда-то поехать. Законодательные нормы нужно прописывать
соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши
клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том
числе в области футболе и хоккея.
Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое
количество талантливых, перспективных ребят, и конечно, что называется, на
рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать
условия, чтобы им не захотелось уезжать, - условия финансовые, условия для
тренировок. И в принципе мы над этим работаем», - приводит слова Путина ТАСС.
Напомним,
сборная России по футболу не смогла выйти из группы на чемпионате Европы-2016
во Франции. На этой неделе команда Станислава Черчесова уступила в контрольном
матче сборной Катара (1:2). В 2018 году Россия примет чемпионат мира.
Сборная
страны по хоккею в сентябре дошла до полуфинала Кубка мира, уступив на этой
стадии турнира канадцам (3:5). На домашнем чемпионате мира-2016 россияне заняли
третье место, проиграв в полуфинале финнам.