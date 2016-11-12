Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 2Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Газзаев: Идея создания любительской футбольной лиги в России - очень хорошая

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, бывший кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев поддержал идею создания в России любительской футбольной лиги.

- Идея очень хорошая. Мне кажется, очень интересная лига. Посмотрите, какой интерес вызывает хоккейная ночная лига. Футбол — то же самое, тем более учитывая предстоящий чемпионат мира, - заявил Газзаев.

Ранее о возможности создания в России любительской футбольной лиги, подобной Ночной хоккейной лиге, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с рабочими предприятиями «Автодизель» в Ярославле. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Газзаев: Какие команды в РФПЛ способны достичь высоких целей? Чемпионат России неконкурентоспособенБывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что на данный момент российским командам не под силу достичь успеха на международной арене.Андрей Будогосский: Как-то одного иностранного арбитра, приезжавшего к нам судить, Газзаев назвал клоуномРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский. Алексей Николаев теперь будет исполнять функции заместителя руководителя. «Советский спорт» поговорил с новым главой российских судей.Валерий Газзаев: Весь стадион видел, что мяч попал в руку Комбарову, а арбитр не видел этого?Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Спартак» – ЦСКА (3:1), когда арбитр встречи Алексей Николаев не назначил пенальти в ворота красно-белых.Валерий Газзаев: Все закономерно. «Спартак» был сильнее и победил по игреБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвел итоги встречи 12-го тура РФПЛ между армейцами и «Спартаком».Валерий Газзаев: ЦСКА победит, так как я пришел на стадионБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РФПЛ между московскими армейцами и «Спартаком».Валерий Газзаев: Знаю, что Карпин загадал, чтобы «Спартак» выигралБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РФПЛ между московскими армейцами и «Спартаком».Валерий Газзаев: Пребывание «Спартака» на первой строчке – заслуга КаррерыБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями в преддверии дерби армейцев со «Спартаком» в 12-м туре РФПЛ.Валерий Газзаев: У нас практически готова программа Евразийской лигиБывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался об идее создания Евразийской лиги.Универсальный громоотвод. За что критиковали Виталия МуткоУниверсальный громоотвод. За что критиковали Виталия МуткоВиталия Мутко снова не уволили, а сделали вице-премьером. «Советский спорт» вспоминает как и в чем его обвиняли, пока он был министромАлександр Салугин: Газзаеву за деньги завязывали галстук. Валерий Георгиевич – очень модныйФорвард пермского «Амкара» Александр Салугин в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал о том, как бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев готовился к тренировкам.Валерий Газзаев: Не вижу ничего положительного в игре сборной РоссииБывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями после товарищеского матча команды со сборной Коста-Рики. Напомним, что россияне уступили со счетом 3:4.Валерий Газзаев назначен заместителем председателя Государственной Думы по физической культуре и спортуБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назначен заместителем председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.Газзаев вошел в состав комитета Госдумы по спортуКак сообщает агентство «Р-Спорт», бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев вошел в состав комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.Валерий Газзаев: Сборная России должна войти в четверку лучших на домашнем чемпионате мираСборная России на домашнем чемпионате мира должна войти в четверку сильнейших, уверен экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКА«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКАЕвгений Гинер то ли продает ЦСКА, то ли нет. Но это хороший повод вспомнить, что происходило в спорте, когда в наш футбол пришел ГинерВалерий Газзаев: Сейчас наши судьи зачастую ломают целые матчиБывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу российских арбитров.Слуцкий вышел на первое место по количеству матчей в качестве наставника ЦСКАСегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на своем поле принимает «Тоттенхэм».Вершки и корешки. Обозреватель Sovsport.ru - об итогах выборов президента РФСВершки и корешки. Обозреватель Sovsport.ru - об итогах выборов президента РФСОбозреватель Sovsport.ru - об итогах выборов президента РФСВыборы президента, ничья в Москве, победа в Ростове. Ловчев о событиях субботыВыборы президента, ничья в Москве, победа в Ростове. Ловчев о событиях субботыОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о главных событиях субботы в российском футболе.Виталий Мутко: У нас должен появиться «Никита Павлович Симонян-2»Виталий Мутко: У нас должен появиться «Никита Павлович Симонян-2»Новоизбранный президент РФС Виталий Мутко выступил на пресс-конференции.

Валерий Газзаев
Валерий Газзаеввсе новости

Cпецпредложение