Валерий Газзаев: Идея создания любительской футбольной лиги в России - очень хорошая

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, бывший кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев поддержал идею создания в России любительской футбольной лиги.

- Идея очень хорошая. Мне кажется, очень интересная лига. Посмотрите, какой интерес вызывает хоккейная ночная лига. Футбол — то же самое, тем более учитывая предстоящий чемпионат мира, - заявил Газзаев.

Ранее о возможности создания в России любительской футбольной лиги, подобной Ночной хоккейной лиге, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с рабочими предприятиями «Автодизель» в Ярославле.