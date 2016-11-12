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Аксель Витсель: Да, «Ювентус» мной интересуется, но я никуда не спешу

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о возможном переходе в «Ювентус».

- Да, «Ювентус» мной интересуется, но я никуда не спешу. Я могу перебраться в Турин как зимой, так и летом. Меня устроят оба варианта. Посмотрим, что произойдет, - приводит слова Витселя Gazzetta dello Sport.

Напомним, СМИ сообщали, что 31 августа Витсель находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Сначала сообщалось, что трансфер заблокировал Мирча Луческу, однако главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение, заявив, что клуб не успел оформить переход другого игрока.

Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта в свою очередь отметил, что трансфер Витселя «просто отложен». Итальянские издания сообщали, что туринцы попытаются подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2016/17 27-летний футболист провел 18 матчей, забил один гол, отдал две передачи и получил шесть желтых карточек. Соглашение Витселя с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года.

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