Владимир Путин: Стадионы к ЧМ-2018 будут построены в срок и качественно

Президент РФ Владимир Путин уверен в том, что все футбольные арены чемпионата мира-2018 будут сданы в эксплуатацию вовремя.

- Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно. Все в режиме, где-то есть небольшие какие-то отставания, но это носит временный технологический характер. Все будет сделано, - заявил президент в Ярославле на встрече с рабочими предприятия «Автодизель».



Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года будут играться в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.