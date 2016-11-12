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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Салават Юлаев» дома взял верх над «Ак Барсом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Теему Хартикайнен и Евгений Бодров, у гостей - Федор Малыхин и Владимир Ткачев.

Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы лидируют в ней.

14 ноября «Салават» сыграет на выезде с «Торпедо», а «Ак Барс» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».

Матч

Салават Юлаев - Ак Барс - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Лепистё (Лисин, Макаров), 15:48 (1:0). Малыхин (Обухов, Жуков), 22:41 (1:1). Ткачёв (Лукоянов), 23:58 (1:2). Арзамасцев (Бодров Е., Логинов), 38:52 (2:2). Хартикайнен (Умарк, Капризов), 54:49 (3:2). Бодров Е. (Лисин, Лепистё), 57:48 (4:2).

Место и дата

12 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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