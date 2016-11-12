«Трактор» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6:0
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором»
и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Трактора».
В составе победителей отличились Алексей Петров,
Александр Шаров, который сделал дубль, Юрий Петров, Константин Климонтов и Дерек Рой. «Трактор»
набрал 47 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Нефтехимика»
32 очка и 13-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Нефтехимик - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Петров А. (Пестунов, Щехура), 14:57 (1:0). Шаров (Кольцов), 27:15 (2:0). Петров Ю. (Черников), 37:11 (3:0). Климонтов (Щехура), 41:44 (4:0). Шаров 59:59 (5:0).
Место и дата
12 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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