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Антонио Конте: Я доволен тем, чего добился в «Челси» за четыре месяца работы

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел промежуточные итоги своей работы в лондонском клубе.

- Мы уже четыре месяца упорно работаем с футболистами, и мне это нравится. Трудно прийти в новый клуб и привыкнуть к жизни в новой стране, выучить новый язык, надо ведь еще и привить новую философию футбола. Но по итогам четырех месяцев работы я доволен тем, как идут дела, потому что ребята демонстрируют преданность делу и работают с полной самоотдачей на тренировках и во время игр.

Мы начинали сезон с другой схемой, потому что у меня была идея играть 4–2–4, но мы перешли на 4–3–3, а также играли, как в прошлом году, 4–2–3–1. Но я заметил, что нам не хватает баланса, потому что, когда пропускаешь больше, чем противник, и упускаешь много моментов, это всегда плохо. Поэтому мы перешли на 3–4–3, и я считаю, команде это подходит, потому что наши нападающие подстроились под эту модель. Думаю, мы все делаем правильно, - заявил Конте.

Напомним, «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ после 11 туров, отставания от «Ливерпуля» на одно очко.

Подопечные Антонио Конте выиграли 5 последних матчей английского первенства, не пропустив в них ни одного мяча.

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