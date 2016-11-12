Шиффрин выиграла слалом в Леви
Олимпийская чемпионка
Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на втором этапе Кубка мира в
Леви (Финляндия).
21-летняя американская горнолыжница по сумме двух попыток опередила на 0,67 секунды Венди Холденер из Швейцарии. Третьей стала Петра Влхова из Словакии.
Для Шиффрин эта победа стала 21-й на этапах Кубка мира и 20-й в слаломе.
Отметим, что 27-е место заняла российская горнолыжница Ксения Алопина, заработавшая первые четыре очка в сезоне.
Еще одна представительница России Екатерина Ткаченко не квалифицировалась во вторую попытку.
В воскресенье в Леви пройдут соревнования в слаломе у мужчин.
Леви (Финляндия)
Кубок мира
2-й этап
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин
(США) – 1.52,71
2. Венди Холденер
(Швейцария) – +0,67
3. Петра Влхова (Словакия)
– +0,75…
27. Ксения Алопина
(Россия) – +4,36…
Екатерина Ткаченко (Россия) не квалифицировалась во вторую попытку.