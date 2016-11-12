Шиффрин выиграла слалом в Леви

Олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).

21-летняя американская горнолыжница по сумме двух попыток опередила на 0,67 секунды Венди Холденер из Швейцарии. Третьей стала Петра Влхова из Словакии.

Для Шиффрин эта победа стала 21-й на этапах Кубка мира и 20-й в слаломе.

Отметим, что 27-е место заняла российская горнолыжница Ксения Алопина, заработавшая первые четыре очка в сезоне.

Еще одна представительница России Екатерина Ткаченко не квалифицировалась во вторую попытку.

В воскресенье в Леви пройдут соревнования в слаломе у мужчин.

Леви (Финляндия)

Кубок мира

2-й этап

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.52,71

2. Венди Холденер (Швейцария) – +0,67

3. Петра Влхова (Словакия) – +0,75…

27. Ксения Алопина (Россия) – +4,36…

Екатерина Ткаченко (Россия) не квалифицировалась во вторую попытку.