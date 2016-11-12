Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 2Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Савченко и Массо победили на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт - четвертые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) прошли соревнования по парному катанию. Первое место заняла пара из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.

Победители показали результат 210,59, при этом они допустили несколько ошибок в сегодняшней произвольной программе. Второе место заняла российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 206,94 балла. Третьим стал дуэт из Франции Ванесса Джеймс/Морган Сипре (198,58). Российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт стала четвертой - 192,56 балла.

Фигурное катание. Гран-При

Париж (Франция)

Парное катание

Итоговый результат

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 210,59

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 206,94

3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 198,58

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 192,56

5. Марисса Кастелли/Мервин Тран (США) 176,18

6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия)145,01


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Медведева и Пападакис/Сизерон в шаге от рекорда, порванное платье Савченко, «отжиг» Ильиных/Жиганшина - все о событиях первого дня турнира.Савченко и Массо лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт – третьиНа Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в парном катании. Лидирует немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо.Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».Савченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьиСавченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьиНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) состоялась произвольная программа у пар. Первое место в итоговой таблице занял дуэт из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при в МосквеНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершилась короткая программа в парном катании. Лидирует российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт.Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.Риск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаРиск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаЕвгения Тарасова и Владимир Морозов упустили победу на этапе «Гран-при», сорвав произвольную программу попыткой сделать четверную подкрутку.Сегин и Билодо победили на Skate America, Тарасова и Морозова стали третьимиРоссияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в турнире спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Skate America», который проходит в Чикаго.Владимир Морозов: Будем все делать, чтобы стать ведущей российской паройДвукратный бронзовый призер чемпионата Европы Владимир Морозов после короткой программы на Skate America заявил, что они с партнершей Евгенией Тарасовой готовы стать ведущей российской парой.Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при СШАРоссийская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при «Скейт Америка».Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate AmericaСегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОстановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОлимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Молчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираМолчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираСостязания в коронном на протяжении многих лет для отечественных фигуристов виде программы чемпионата мира завершились разочарованием.Российские пары остались без медалей на чемпионате мираРоссийские пары остались без медалей на чемпионате мираКанадские фигуристки Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали победителями среди спортивных пар на чемпионате мира, который проходил в американском Бостоне.

Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Наталья Забияко
Наталья Забияковсе новости
Алена Савченко
Алена Савченковсе новости

Cпецпредложение