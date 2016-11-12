Савченко и Массо победили на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт - четвертые
На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) прошли соревнования по парному катанию.
Первое место заняла пара из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.
Победители показали результат 210,59, при этом они допустили несколько ошибок в сегодняшней произвольной
программе. Второе место заняла российская пара Евгения
Тарасова/Владимир Морозов - 206,94 балла. Третьим стал дуэт из Франции Ванесса
Джеймс/Морган Сипре (198,58). Российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт стала четвертой - 192,56
балла.
Фигурное катание. Гран-При
Париж (Франция)
Парное катание
Итоговый результат
1. Алена Савченко/Бруно Массо
(Германия) 210,59
2. Евгения Тарасова/Владимир
Морозов (Россия) 206,94
3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре
(Франция) 198,58
4. Наталья Забияко/Александр
Энберт (Россия) 192,56
5. Марисса Кастелли/Мервин Тран
(США) 176,18
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия)145,01