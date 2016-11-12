«Магнитка» взяла верх над «Ладой»
Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Ладу» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Богдан Потехин, Денис Казионов и Оскар Осала, у гостей - Никита Филатов, Антон Крысанов и Ефим Гуркин.
Уральцы по набранным очкам (62) догнали лидирующий в Восточной конференции «Ак Барс», волжане с 38 баллами идут восьмыми.
15 ноября «Металлург» сыграет в гостях с ХК «Сочи», а «Лада» днем позже примет «Нефтехимик».
Матч
Металлург Мг - Лада - 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
Голы:
Филатов (Иванов, Синицын), 6:37 (0:1). Мозякин (Коварж), 13:25 (1:1). Крысанов (Филатов), 20:27 (1:2). Зарипов 27:24 (2:2). Потехин (Мозякин, Казионов Д.), 29:46 (3:2). Гуркин (Зернов), 31:44 (3:3). Казионов Д. (Казионов Д., Платонов), 33:26 (4:3). Осала (Хабаров), 47:53 (5:3).
Место и дата
12 ноября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция