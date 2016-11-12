«Югра» дома обыграла «Слован»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Слованом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Югры».
В составе победителей отличились Константин
Майоров и Роман Людучин. У «Слована» гол в активе Вацлава Недороста. «Югра»
набрала 36 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Слована» 35 очков и 12-е
место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Слован - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Майоров (Анкудинов, Кулик), 39:02 (1:0). Недорост (Росандич), 43:41 (1:1). Людучин (Лапенков, Хлыстов Н.), 47:44 (2:1).
Место и дата
12 ноября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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