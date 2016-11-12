«Югра» дома обыграла «Слован»

читайте также

Зинэтула Билялетдинов: Я не хочу обсуждать вопрос о судьях в матче с «Салаватом» Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Захаркин: Сегодня был праздник хоккея в Уфе Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Йокерит» дома обыграл «Куньлунь» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Кунльлунь Ред Стар» завершился победой финского клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».

Минское «Динамо» всухую обыграло «Амур» Минское «Динамо» дома взяло верх над «Амуром» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

Максим Пестушко: Сегодня нам повезло, мы вырвали победу Нападающий «Авангарда», автор победной шайбы в матче со «Спартаком» (3:2) Максим Пестушко поделился впечатлениями.

Владимир Семенов: Хороший, веселый хоккей показали в матче со «Спартаком» Главный тренер «Авангарда» Владимир Семенов прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сергей Бердников: «Торпедо» переиграло нас на исполнении моментов Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:4).

Алексей Ярушкин: Встреча с «Авангардом» оказалась очень похожа на московский матч Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал поражении на выезде от «Авангарда» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Петерис Скудра: Качество игры было слабенькое Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра оценил игру с новокузнецким «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Магнитка» взяла верх над «Ладой» Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Ладу» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Трактор» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6:0 Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Трактора».

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» «Салават Юлаев» дома взял верх над «Ак Барсом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Владимир Путин: К игрокам должны быть определенные требования: отыграл в России какое-то время, потом можешь уехать Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение по поводу отъезда российских футболистов и хоккеистов за границу. Он считает, что переходы нужно упорядочить на законодательном уровне.

«Авангард» одолел «Спартак» «Авангард» дома обыграл «Спартак» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

КХЛ. «Авангард» - «Спартак», «Салават Юлаев» - «Ак Барс» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» обыграла ХК «Сочи» «Сибирь» дома взяла верх над ХК «Сочи» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Кузня», продавай места в КХЛ! Как сделать самый нищий клуб прибыльным проектом Обозреватель «Советского спорта» предлагает новокузнецкому «Металлургу» принципиально новый подход к формированию команды.

Мама Ковальчука: Для Ильи личная статистика не имеет значения. Постоянно слышу от него: «команда, команда, команда» Любовь Ковальчук, мама нападающего СКА Ильи Ковальчука, поделилась мнением о гонке бомбардиров КХЛ.

Дубль Фролова помог «Торпедо» обыграть «Кузню» Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Торпедо» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.