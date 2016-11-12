Макгрегор и Нурмагамедов устроили разборку на церемонии взвешивания (видео)
На церемонии взвешивания перед турниром UFC 205 разгорелся конфликт между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и
ирландцем Конором Макгрегором.
Спортсмены вступили в словесную перепалку, но служба безопасности локализовала конфликт.
Y también entre @TeamKhabib y @TheNotoriousMMA hay palabras y los separan! #UFC205 pic.twitter.com/gT1uyBALdU— #UFC205 (@UFCEspanol) 11 ноября 2016 г.
Ранее Макгрегор устроил потасовку во время пресс-конференции с Эдди Альваресом.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов показал на весах ровно столько же,
сколько его соперник Майкл Джонсон — 155,8 фунта (70,7 кг). А Эдди
Альварес оказался тяжелее Конора Макгрегора.
Турнир UFC 205 пройдет в
ночь с субботы на воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.
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