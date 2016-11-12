Макгрегор и Нурмагамедов устроили разборку на церемонии взвешивания (видео)

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Дональд Трамп не придет на турнир UFC 205 с участием Макгрегора по соображениям безопасности Будущий президент США Дональд Трамп вынужденно отклонил предложение Даны Уайта посетить турнир UFC 205, который состоится в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье.

Кто победит – Конор Макгрегор или Эдди Альварес? В ночь с субботы на воскресенье в рамках турнира UFC 205 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Эдди Альваресом.

10 000 ирландских фанатов поддержат Конора Макгрегора на турнире UFC 205 (видео) Трибуны легендарной нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» во время предстоящего турнира по смешанным единоборствам UFC 205 будут «зелеными» из-за небывалого наплыва ирландских фанатов.

Нурмагомедов и Джонсон показали одинаковый результат на взвешивании В Нью-Йорке состоялась церемония официального взвешивания накануне турнира UFC 205, участниками которого будут Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

На бой Макгрегор – Альварес зафиксирован рекордный объем ставок 12 ноября в Нью-Йорке состоится бой между Конором Макгрегором и Эдди Альваресом. На этот поединок зафиксирован рекордный объем ставок.

Президент UFC: На поединок Макгрегора с Альваресом может прийти Дональд Трамп Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между Конаром Макгрегором и Эдди Альваресом посетит новый президент США Дональд Трамп.

Конор Макгрегор: Альварес - отработанный материал. Мои удары его настигнут Ирландец Конор Макгрегор (20 побед, 3 поражения) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Эдди Альваресом за звание чемпиона UFC в легком весе.

Тренер Макгрегора: Было бы интересно посмотреть на бой против Хабиба Тренер чемпиона UFC в полулегком весе Конора Макгрегора Сергей Пикульский заявил, что его подопечный может провести бой с представителем России Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макгрегор: Я чертов сутенер, без которого этот корабль потонет Чемпион UFC в полулегком весе из Ирландии Конор Макгрегор выразил мнение, что UFC очень сильно зависит от его выступлений.

Как выглядят российские бойцы в игре UFC 2. Угадаешь, кто есть кто? «Советский спорт» предлагает вашему вниманию опрос, цель которого угадать российского бойца в игре UFC 2.

ВИДЕО ДНЯ: Альварес и Макгрегор устроили потасовку на пресс-конференции Американец Эдди Альварес и ирландец Конор Макгрегор устроили потасовку во время пресс-конференции перед поединком за звание чемпиона UFC в легком весе.

В 2017 году турниры UFC пройдут в Лондоне, Анахайме, Денвере и Финиксе Промоутерская компания UFC объявила где в 2017 году пройдут турниры под эгидой организации.

Бой Эванс – Кенеди перенесен на турнир UFC 206 Поединок между Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди не состоится в рамках турнира UFC 205, который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября (рано утром по московскому времени).

Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать? Один из лучших российских бойцов – о бое против Майкла Джонсона и о том, почему Конор Макгрегор побоится сразится против него.

Макгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне Конора В среду состоялась открытая тренировка Конора Макгрегора и Эдди Альвареса перед их очным противостоянием на турнире UFC 205.

Нурмагомедов – фаворит в поединке против Джонсона по мнению букмекеров 13 ноября рано утром по московскому времени в Нью-Йорке пройдет турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 205.

Фергюсон подвинул Нурмагомедова с первой строчки рейтинга легковесов UFC Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, который в прошлые выходные единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса, поднялся на первую строчку рейтинга легковесов организации.

Дана Уайт: Джонс мог бы зарабатывать по 15-20 миллионов долларов за бой, но он облажался Президент UFC Дана Уайт объявил о том, что американский боец смешанного стиля Джон Джонс будет лишен пояса временного чемпиона организации в полутяжелом весе.

Эванс не примет участие в турнире UFC 205 из-за проблем со здоровьем Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс не смог получить лицензию бойца от Спортивной комиссии штата Нью-Йорк и не примет участие в турнире UFC 205, где должен был провести поединок против Тима Кеннеди.