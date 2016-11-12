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Олег Терехин: Игра у «Спартака» не фонтан, но другие играют еще хуже

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Известный в прошлом нападающий Олег Терехин поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской премьер-лиге.

- «Спартак» - фаворит чемпионата?
- Пока да. Потому что все прямые конкуренты «Спартака» проигрывают, а он спокойно делает свое дело: берет «свои» очки там, где другие их теряют - в матчах с клубами из середины и нижней части турнирной таблицы. Чемпионом становится не та команда, которая не проигрывает конкурентам, а та, которая подбирает очки с командами ниже классом.

- «Спартак» преобразился по сравнению с прошлыми сезонами?
- «Спартак» стал стабильнее. Игра-то у него не фонтан, но другие играют еще хуже. Уровень чемпионата упал, но «Спартак» стал набирать больше «своих» очков. Раньше красно-белые много их теряли – то с Тулой дома вничью сыграют, но проиграют кому-то, а сейчас такого нет.

Напомним, команда Массимо Карреры на три очка опережает идущего вторым «Зенит». В 14-м туре красно-белые 20 ноября примут «Амкар». 

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