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Юрий Желудков: В сборную России набрали каких-то прохожих с улицы

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Юрия Желудков подверг критике игру сборной России в контрольном матче с командой Катара.

- Когда смотрел матч Катар — Россия, сложилось впечатление, что каких-то прохожих с улицы набрали. Кто записался первый, тот и вышел на поле. Играли кто во что горазд. Ни лиц, ни фамилий. Если это наша сборная, то я там тоже, наверное, должен участвовать.

До чемпионата мира — полтора года, считай, пора уже с командой знакомиться, а мы только учим фамилии игроков, которых вызывают. Нет лучше у нас, значит. Это не команда, а шига-пуга какая-то.

Ясно, что такие как Самедов, Комбаров в сборной — корифеи. Отдал пас неточный, назад уже не бежит. То ли не может, то ли не хочет. Правильно говорят: надо обратно в сборную Березуцкого, Игнашевича приглашать. Они хоть знают, где стоять. Может, убьют кого-нибудь или головой забьют. В целом кошмар, конечно, - рассказал Желудков.

Напомним, матч в Дохе завершился победой сборной Катара со счетом 2:1. В концовке встречи Александр Кокорин не реализовал пенальти.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет 15 ноября в Грозном с командой Румынии.

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