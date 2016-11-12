Виталий Фридзон: У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон сказал, что в межсезонье у него были предложения от других клубов. Впрочем, он решил продлить действующий контракт.

«У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКА. Пообщался с президентом, тренером и понял, что не стоит выдумывать велосипед. Мы отработали прекрасные три сезона и готовы вместе идти дальше. Пока я чувствую себя хорошо и могу приносить пользу такому топ-клубу, как ЦСКА, то не стоит ничего менять», - цитируют Фридзона «Известия».



В последнем матче с «Реалом» в Евролиге Фридзон вышел в стартовой пятерке и набрал девять очков. Напомним, что ЦСКА победил со счетом 91:90.