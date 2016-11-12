Виталий Фридзон: У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКА
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон сказал, что в межсезонье у него были предложения от других клубов. Впрочем, он решил продлить действующий контракт.
«У меня были предложения от
других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКА. Пообщался с президентом,
тренером и понял, что не стоит выдумывать велосипед. Мы отработали прекрасные
три сезона и готовы вместе идти дальше. Пока я чувствую себя хорошо и могу
приносить пользу такому топ-клубу, как ЦСКА, то не стоит ничего менять», -
цитируют Фридзона «Известия».
В последнем матче с «Реалом» в Евролиге Фридзон вышел в стартовой пятерке и набрал девять очков. Напомним, что ЦСКА победил со счетом 91:90.
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