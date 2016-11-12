Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 2Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Фридзон: У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКА

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон сказал, что в межсезонье у него были предложения от других клубов. Впрочем, он решил продлить действующий контракт.

«У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКА. Пообщался с президентом, тренером и понял, что не стоит выдумывать велосипед. Мы отработали прекрасные три сезона и готовы вместе идти дальше. Пока я чувствую себя хорошо и могу приносить пользу такому топ-клубу, как ЦСКА, то не стоит ничего менять», - цитируют Фридзона «Известия».

В последнем матче с «Реалом» в Евролиге Фридзон вышел в стартовой пятерке и набрал девять очков. Напомним, что ЦСКА победил со счетом 91:90.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Де Коло признан самым ценным игроком тура в ЕвролигеЗащитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком шестого тура регулярного сезона Евролиги.Кайл Хайнс: В нашей игре еще хватает недостатковФорвард ЦСКА Кайл Хайнс считает, что армейцам, несмотря на успешный старт в Евролиге, нужно еще много сделать для улучшения своей игры.Наставник «Реала»: Во второй четверти матча против ЦСКА мы выпали из игрыГлавный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо сообщил, что баскетболисты его клуба во второй четверти матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против московского ЦСКА потеряли концентрацию, что и позволило армейцам переломить ход встречи.Нандо де Коло: ЦСКА был готов к сложному сценарию матча с «Реалом»Французский защитник ЦСКА Нандо де Коло сообщил, что его клуб был готов к сложному сценарию матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против мадридского «Реала».Димитрис Итудис: Старт ЦСКА в Евролиге получился очень хорошимГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 91:90.ЦСКА – нереален!ЦСКА – нереален!Столичные армейцы в напряженной концовке победили «Реал» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги, упрочив свое лидерство.ЦСКА обыграл «Реал» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 91:90 в пользу ЦСКА.Евролига. ЦСКА – «Реал» - 91:90. Как это былоМатч баскетбольной Евролиги ЦСКА - «Реал» на нашем портале.Андрей Ведищев: Кацикарис и «Локо» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласиюПрезидент ПБК «Локомотив- Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал отставку главного тренера команды Фотиса Кацикариса.Кацикарис покидает «Локомотив-Кубань»Как стало известно «Советскому спорту», руководство «Локомотива-Кубани» уволило главного тренера Фотиса Кацикариса.Евгений Пашутин: Сегодня все бились, как в кулачном боюГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Црвены Звезды» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 65:62.УНИКС обыграл «Црвену Звезду» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата Евролиги между казанским УНИКСом и «Црвеной Звездой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 65:62 в пользу УНИКСа.«Локомотив-Кубань» может уволить КацикарисаРуководство «Локомотива-Кубани» может отправить в отставку главного тренера команды Фотиса Кацикариса уже в этом месяце, сообщают «Известия».Душко Иванович: Причина победы над УНИКСом – защитаГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за игру в защите.Евгений Пашутин: После игры в Стамбуле лидеры недостаточно восстановилисьГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от «Химок» в матче Единой лиги ВТБ посетовал на недостаточно жесткую игру в защите во второй половине встречи.Василий Карасев: У некоторых игроков «Зенита» попросту дрожали коленки перед более маститым соперникомГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев оценил игру своих подопечных в матче против ЦСКА (56:105), а также рассказал о состоянии Яниса Тиммы и Сергея Карасева.Димитрис Итудис: Игроки ЦСКА бросались за мячами и не боялись встречать соперников теломГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (105:56).ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ с разницей «+49»Петербургский «Зенит» в Москве потерпел поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 56:105 (16:24, 16:33, 16:25, 8:23).«Зенит» отказал «Барселоне» в трансфере Марковича«Зенит» отказался продавать разыгрывающего Стефана Марковича в «Барселону».Василий Карасев: «Зениту» будет сложно без Тиммы и Карасева, но мы будем бороться с ЦСКАГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виталий Фридзон
Виталий Фридзонвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение