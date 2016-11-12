Россия стала второй в женской командной гонке в Харбине

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Кулижников и Юсков не смогли пробежать километр Из-за болезни оба лидера сборной России отказались от участия в гонке на 1000 метров на чемпионате страны.

Юсков, Кулижников, Фаткулина и Граф возглавят сборную России по конькобежному спорту на ЧМ Тренерский штаб сборной России определил предварительный состав команды на чемпионат мира на отдельных дистанциях. Напомним, что соревнования пройдут в Коломне.

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Наталья Воронина: До Сабликовой мне далеко, но свои амбиции я частично удовлетворила Чемпионка России в классическом многоборье Наталья Воронина оценила свое выступление на чемпионате Европы в Минске, где она заняла пятое место.

Сабликова стала пятикратной чемпионкой Европы в классическом многоборье, Воронина - пятая Трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова выиграла золото на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.

Ольга Граф: Присутствует локальное утомление мышц, в посадку даже сесть не могу Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте россиянка Ольга Граф чувствовала локальное утомление мышц в первый день чемпионата Европы в классическом многоборье и это вряд ли ей позволит хорошо проявить себя на 5000 метров.

Наталья Воронина: Мне пока не очень нравится многоборье Чемпионка России в классическом многоборье Наталья Воронина призналась, что у нее получаются не все виды программы.

Елизавета Казелина: Понимаю, что надо учиться бегать «пятерку» Российская конькобежка Елизавета Казелина перед чемпионатом Европы в Минске призналась, что ей нужно прибавлять на дистанции 5000 метров.

Наталья Воронина: Надеюсь, лед в Минске подойдет мне больше, чем в Челябинске Чемпионка России в классическом многоборье Наталья Воронина высказалась о качестве льда на конькобежном стадионе «Минск-Арены», где пройдет чемпионат Европы.

Павел Кулижников снялся с первой дистанции на Кубке мира в Германии Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников не выступит на первой дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Инцеле.