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Россия стала второй в женской командной гонке в Харбине

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Женская сборная России заняла второе место в командной гонке на первом этапе Кубка мира в Харбине (Китай).

Российская команда в составе Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной, Ольги Граф и Екатерины Шиховой пробежала дистанцию за 3 минуты 6,84 секунды, проиграв 2,83 секунды Голландии. Третье место заняла сборная Кореи.

В аналогичной дисциплине у мужчин Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Данила Семериков и Денис Юсков заняли восьмое место. Тогда как победу одержали также представители Голландии.

Харбин (Китай)

Кубок мира

1-й этап

Женщины

Командная гонка

1. Голландия – 3.04,01

2. Россия – +2,83

3. Корея – +3,90 

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