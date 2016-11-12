Россия стала второй в женской командной гонке в Харбине
Женская сборная
России заняла второе место в командной гонке на первом этапе Кубка мира в
Харбине (Китай).
Российская команда в составе Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной, Ольги Граф и Екатерины Шиховой пробежала дистанцию за 3 минуты 6,84 секунды, проиграв 2,83 секунды Голландии. Третье место заняла сборная Кореи.
В аналогичной дисциплине у мужчин Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Данила Семериков и Денис Юсков заняли восьмое место. Тогда как победу одержали также представители Голландии.
Харбин (Китай)
Кубок мира
1-й этап
Женщины
Командная гонка
1. Голландия – 3.04,01
2. Россия – +2,83
3. Корея – +3,90
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