В Финляндии вышла книга о семье Еременко

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Решение по делу Романа Еременко сегодня не будет оглашено Пресс-служба УЕФА сообщила «Советскому спорту», что официальное решение по делу полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко не будет оглашено сегодня.

Роман Бабаев: Решения по Еременко пока нет Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что решение по делу полузащитника Романа Еременко еще не вынесено.

В штаб-квартире УЕФА завершилось слушание по делу Еременко В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) закончилось слушание по делу полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

Евгений Алдонин: Если Еременко отстранят на два года, это будет катастрофой Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможную дисквалификацию Романа Еременко.

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Валерий Масалитин: Без Еременко ЦСКА шел бы на десятом месте Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Амкаром» в 13-м туре РФПЛ.

Слушания по делу Еременко пройдут в УЕФА 10 ноября УЕФА назвал дату начала рассмотрения дела полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

Виктор Папаев: «Спартак» в долгу перед болельщиками, но ЦСКА может собраться Бывший полузащитник московского «Спартака» и ЦСКА Виктор Папаев поделился ожиданиями от столичного дерби, которое состоится 29 октября.

Роман Бабаев: Решение по Еременко будет вынесено в первой половине ноября Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что решение по вопросу дисквалификации полузащитника Романа Еременко будет вынесено в ноябре.

Источник: Причина дисквалификации Еременко – подозрения в употреблении кокаина Полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко провалил допинг-тест после матча ЦСКА в Лиге чемпионов с немецким «Байером». Об этом сообщает интернет-журнал «Интересант».

Агент Еременко: Роман ничего не принимал, чтобы бегать быстрее и лучше играть Марко Трабукки, агент полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, прокомментировал ситуацию с отстранением футболиста армейского клуба на 30 дней.

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Марио Фернандес: Не хочу знать причины отстранения Еременко Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о временном отстранении от футбола полузащитника Романа Еременко. Он сказал, что ему неинтересны причины этого.

Евгений Гинер: Ходят слухи, что я банкрот... Президент ПФК ЦСКА после победы над «Уфой» вышел к прессе и сделал ряд важных заявлений.