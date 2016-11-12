В Финляндии вышла книга о семье Еременко
В Финляндии вышла книга о футбольной семье Еременко,
сообщает yle.fi.
Книга с названием «Еременко
– история футбольной семьи» рассказывает о главе семьи Алексее и его сыновьях
Сергее, Романе и Алексее.
Напомним, Еременко-старший в настоящее время вогзглавляет карагандинский «Шахтер». Его сын Алексей выступал за «Сатурн» и «Рубин», а в возрасте 33 лет завершил карьеру. Роман – полузащитник сборной Финляндии и столичного ЦСКА. Младший сын – Сергей выступает за «Базель».
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