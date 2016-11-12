Росберг показал лучшее время на третьей практике Гран-при Бразилии, Квят – 17-й
На этапе Формулы-1 в Бразилии состоялась
третья свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Нико
Росберг.
Немецкий гонщик показал результат 1.11,740 на лучшем круге. Он опередил
своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который стал вторым. Третье место
у представителя «Феррари» Себастьяна Феттеля. Российский пилот команды «Торо
Россо» Даниил Квят показал 17-й результат.
Гран-при Бразилии
Третья свободная
практика
1. Нико Росберг («Мерседес») 1.11,740
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,093
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,219
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,287
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,337
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,547
7. Валттери Боттас («Уильямс») +0,874
8. Джолион Палмер («Рено») +1,228
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,250
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,262
11. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1,463
12. Серхио Перес («Форс Индия») +1,491
13. Кевин Магнуссен («Рено») +1,515
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,553
15. Ромен Грожан («Хаас») +1,604
16. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1,856
17. Даниил Квят («Торо Россо») +1,869
18. Дженсон Баттон («Макларен») +2,010
19. Паскаль Верляйн («Манор») +2,232
20. Фелипе Наср («Заубер») +2,252
21. Эстебан Окон («Манор») +2,482
22. Маркус Эрикссон («Заубер») б/р
Сегодня состоится квалификация, которая начнется в 19:00 по Москве.