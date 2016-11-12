Суарес и Ракитич продлят контракты с «Барселоной» до конца 2016 года

Форвард Луис Суарес и полузащитник Иван Ракитич станут следующими игроками, с которыми «Барселона» продлит контракты.

Ожидается, что на следующей неделе будет объявлено о новом контракте Суареса. Также уже несколько месяцев «Барселона» ведет переговоры с Ракитичем, на которого претендуют другие европейские клубы, в частности «Манчестер Юнайтед», однако сам игрок дал понять своим представителям, что не намерен покидать «Камп Ноу».

Отметим, что действующие контракты Суареса и Ракитича действуют до 2019 года.

После уругвайца и хорвата на очереди у руководства клуба продление соглашений с голкипером Марком-Андре Тер Штегеном, полузащитниками Серхио Роберто и Андресом Иньестой, а также форвардом Лионелем Месси.

Напомним, ранее «Барселона» подписала новые контракты с полузащитниками Серхио Бускетсом, Хавьером Маскерано и форвардом Неймаром.