Дональд Трамп не придет на турнир UFC 205 с участием Макгрегора по соображениям безопасности
Будущий президент США Дональд Трамп вынужденно отклонил предложение Даны Уайта посетить турнир UFC 205, который состоится в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье.
По информации New York Post, Трампа отговорили от посещения мероприятия сотрудники службы безопасности.
Напомним, ирландец Конор Макгрегор в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе. Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке.
Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя сразу два пояса. Однако, как заявил президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него останется только один титул.
Макгрегора на арене «Мэдисон Сквер Гарден» поддержат около 10 тысяч ирландских фанатов.
В рамках турнира UFC 205 также состоится бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Майклом Джонсоном.
70-летний Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в минувший вторник победил на выборах президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон.