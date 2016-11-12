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Дональд Трамп не придет на турнир UFC 205 с участием Макгрегора по соображениям безопасности

Источник:  New York PostКомментарии

Будущий президент США Дональд Трамп вынужденно отклонил предложение Даны Уайта посетить турнир UFC 205, который состоится в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье. 

По информации New York Post, Трампа отговорили от посещения мероприятия сотрудники службы безопасности.

Напомним, ирландец Конор Макгрегор в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе. Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке.

Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя сразу два пояса. Однако, как заявил президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него останется только один титул.

Макгрегора на арене «Мэдисон Сквер Гарден» поддержат около 10 тысяч ирландских фанатов.

В рамках турнира UFC 205 также состоится бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Майклом Джонсоном.  

70-летний Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в минувший вторник победил на выборах президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон.


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