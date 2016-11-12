Карло Тавеккио: Италии не нужно унижать Лихтенштейн счетом 8:0

Президент федерации футбола Италии Карло Тавеккио поделился мнением о нынешней итальянской сборной, которая сегодня в отборочном турнире чемпионата мира-2018 сыграет на выезде с командой Лихтенштейна.

«В нашей сборной происходит смена поколений, настоящая молодая революция. Это часть плана нового главного тренера команды Джампьеро Вентуры. Конечно, это имеет важное значение с точки зрения будущего итальянского футбола», - цитирует Тавеккио Football Italia.

Касаясь сегодняшнего матча, президент федерации не поддержал мнение болельщиков и специалистов, что Италия должна громить Лихтенштейн, как это сделала в прошлом месяце испанская сборная (8:0).

«Я хочу, чтобы мы побеждали, но не унижали соперника. Важно завоевать три очка. Хорошо, когда твоя команда забивает много голов, но футбол - это не тот спорт, где вы пинаете лежащего оппонента», - отметил Тавеккио.

Встреча в Вадуце начнется в 22:45 мск.

Итальянцы после трех игр занимают второе место в группе G - у них, как и лидирующих испанцев, семь очков.