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В чемпионате Индии болельщики на матче против команды Матерацци наденут маски Зидана

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Главного тренера индийского клуба «Ченнай» Марко Матерацци в сегодняшнем матче чемпионата страны ждет акция протеста. Ее готовят болельщики клуба «Керала Бластерс».

Как сообщает Manorama Online, почти 35 000 болельщиков приобрели маски с изображением Зинедина Зидана и наденут их во время игры. Во время первого матча этих команд произошло несколько конфликтов между участниками матча, а сам Матерацци заработал дисквалификацию за недостойное поведение.

Напомним, в финале чемпионата мира 2006 года Франция – Италия Зидан был удален из-за того, что ударил Матерацци головой. Матч закончился со счетом 1:1, а по пенальти победили итальянцы.

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