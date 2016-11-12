В чемпионате Индии болельщики на матче против команды Матерацци наденут маски Зидана
Главного тренера индийского клуба «Ченнай» Марко Матерацци в
сегодняшнем матче чемпионата страны ждет акция протеста. Ее готовят болельщики
клуба «Керала Бластерс».
Как сообщает Manorama Online, почти 35 000 болельщиков приобрели маски с изображением Зинедина
Зидана и наденут их во время игры. Во время первого матча этих команд произошло
несколько конфликтов между участниками матча, а сам Матерацци заработал
дисквалификацию за недостойное поведение.
Напомним, в финале
чемпионата мира 2006 года Франция – Италия Зидан был удален из-за того, что
ударил Матерацци головой. Матч закончился со счетом 1:1, а по пенальти победили
итальянцы.
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