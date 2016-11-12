В чемпионате Индии болельщики на матче против команды Матерацци наденут маски Зидана

Главного тренера индийского клуба «Ченнай» Марко Матерацци в сегодняшнем матче чемпионата страны ждет акция протеста. Ее готовят болельщики клуба «Керала Бластерс».

Как сообщает Manorama Online, почти 35 000 болельщиков приобрели маски с изображением Зинедина Зидана и наденут их во время игры. Во время первого матча этих команд произошло несколько конфликтов между участниками матча, а сам Матерацци заработал дисквалификацию за недостойное поведение.

Напомним, в финале чемпионата мира 2006 года Франция – Италия Зидан был удален из-за того, что ударил Матерацци головой. Матч закончился со счетом 1:1, а по пенальти победили итальянцы.