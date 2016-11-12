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Тренер по физподготовке сборной Португалии: Роналду спокойно может доиграть до 41 года

Источник:  MarcaКомментарии

Тренер по физподготовке сборной Португалии Жоау Арозу высказался о футбольном долголетии капитана национальной команды Криштиану Роналду.

«Если у него не будет проблем с травмами, он спокойно может доиграть до 41 года. Не хочу сказать, что Роналду отличается от других, но он обладает специфическими качествами.

Он никогда не будет медленным игроком несмотря на то, что с годами скорость уходит. Просто он будет играть ближе к воротам соперника. Хотя годы идут, он продолжит преодолевать сопротивление защитников за счет своих бомбардирских способностей и опыта», – приводит Marca слова Арозу.

Напомним, в понедельник «Реал» объявил о продлении контракта с 31-летним Роналду до 2021 года.

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