Алексей Свирин избран президентом Федерации гребного спорта России
Заслуженный мастер спорта Российской Федерации,
чемпион Олимпийских игр в Афинах, двукратный чемпион Европы по академической
гребле Алексей Свирин избран президентом Федерации гребного спорта России
(ФГСР).
Выборы состоялись сегодня, 12 ноября и прошли
на отчетно-выборной конференции.
Напомним, ранее эту должность занимал Вениамин
Бут, который также претендовал на пост главы ФСГР, но снял свою кандидатуру. Помимо Свирина и Бута на эту должность претендовали бывший ответственный секретарь ФГСР Ирина
Тропина и Александр Петров.
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