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Алексей Свирин избран президентом Федерации гребного спорта России

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, чемпион Олимпийских игр в Афинах, двукратный чемпион Европы по академической гребле Алексей Свирин избран президентом Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Выборы состоялись сегодня, 12 ноября и прошли на отчетно-выборной конференции.

Напомним, ранее эту должность занимал Вениамин Бут, который также претендовал на пост главы ФСГР, но снял свою кандидатуру. Помимо Свирина и Бута на эту должность претендовали бывший ответственный секретарь ФГСР Ирина Тропина и Александр Петров.

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