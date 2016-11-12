Wings Gaming номинирована на престижную спортивную премию Китая

Китайская команда Wings Gaming по Dota 2 номинирована на престижную спортивную премию Китая - Laureus Sport Awards.



Чемпионы мира по Dota 2 попали в номинацию «лучший не олимпийский игрок/команда».



Стоит отметить, что в эту категорию также номинированы боксер Цзо Шимин, многократный чемпион по снукеру Дин Джунху и игрок в го — Цзе Кэ.



Laureus Sport Awards – одна из самых престижных спортивных наград в Китае. До этого на получене спортивной премии среди киберспорстменов был номинирован Ли «Sky» Сяофэн, игрок в Warcraft III.



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