Петерис Скудра: Качество игры было слабенькое
Главный тренер «Торпедо»
Петерис Скудра оценил игру с новокузнецким «Металлургом» (4:2) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжелый матч. Забили быстрый гол и, наверное, думали, что как-то легко все пойдет, и потеряли нить игры. Было очень тяжело, но Касутин подтащил в нужный момент.
На третий период вышли, и хорошо, что забили свои голы. Но в концовке качество игры нас стало несколько подводить. Закономерно, что пропустили эти голы. Хорошо, что не пропустили их раньше. Качество игры сегодня было слабенькое», – приводит слова Скудры «Спортивное интернет-телевидение Кузбасса».
Напомним, дубль в составе «Торпедо» сделал форвард Александр Фролов, по голу забили Вячеслав Кулемин и Дмитрий Семин. При счете 0:4 форварды «Металлурга» Андрей Таратухин и Евгений Соловьев отквитали две шайбы.
«Торпедо» набрало 57 очков и занимает третье место в Западной конференции.
Матч
Металлург Нк - Торпедо - 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
Голы:
Кулёмин (Жердев), 1:55 (0:1). Фролов (Даугавиньш), 45:32 (0:2). Сёмин (Фролов, Даугавиньш), 47:31 (0:3 - бол.). Фролов (Лофквист), 50:01 (0:4 - бол.). Таратухин 56:18 (1:4 - бол.). Соловьёв (Семёнов), 59:13 (2:4).
Место и дата
12 ноября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция