Петерис Скудра: Качество игры было слабенькое

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра оценил игру с новокузнецким «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелый матч. Забили быстрый гол и, наверное, думали, что как-то легко все пойдет, и потеряли нить игры. Было очень тяжело, но Касутин подтащил в нужный момент.

На третий период вышли, и хорошо, что забили свои голы. Но в концовке качество игры нас стало несколько подводить. Закономерно, что пропустили эти голы. Хорошо, что не пропустили их раньше. Качество игры сегодня было слабенькое», – приводит слова Скудры «Спортивное интернет-телевидение Кузбасса».

Напомним, дубль в составе «Торпедо» сделал форвард Александр Фролов, по голу забили Вячеслав Кулемин и Дмитрий Семин. При счете 0:4 форварды «Металлурга» Андрей Таратухин и Евгений Соловьев отквитали две шайбы.

«Торпедо» набрало 57 очков и занимает третье место в Западной конференции.