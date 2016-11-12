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Дмитрий Селюк: Выступаю за то, чтобы Траоре покинул ЦСКА и перешел в другой чемпионат

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем своего подопечного. Он считает, что Траоре нужно покинуть российский клуб.

«Траоре должен минимум доиграть матчи Лиги чемпионов, а дальше посмотрим. Я выступаю за то, чтобы Ласина перешел в другой чемпионат, если это будет интересно тому же Гинеру Дальнейшая ситуация будет зависеть от других клубов. Если она разрешится, то до начала трансферного окна

Надо решать этот вопрос в начале декабре. Такие деньги за него могут заплатить только клубы из Англии, Германии, возможно, Испании. Известно, что в этих чемпионатах нет зимнего перерыва. Да, я присматриваю клубы для Траоре», - цитирует Селюка ТАСС.

Напомним, что Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, его контракт принадлежит «Монако». В текущем сезоне 26-летний Ласина Траоре провел 17 матчей за ЦСКА и забил четыре мяча. Срок аренды истекает летом 2017 года.

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