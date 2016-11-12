Алексей Ярушкин: Встреча с «Авангардом» оказалась очень похожа на московский матч
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей
Ярушкин прокомментировал поражении на выезде от «Авангарда» (3:2) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«Непростая игра
получилась. У нас был определенный план, потом мы его по ходу немного поменяли.
В какой-то момент удача была на нашей стороне, когда в течение одной минуты
забили две шайбы и выровняли игру. Но затем, так же, как и в Москве, пропустили
шайбу при игре четыре на четыре. К сожалению, эта игра оказалась очень похожа
на московский матч. Мы возвращаемся домой, чтобы начать подготовку к домашней
серии», - сказал Ярушкин.
Напомним, у хозяев льда отличились Антон Бурдасов, Юнас Анелев и Максим Пестушко, у гостей - Маркус Хегстрем и Мэттью Гилрой. Омичи занимают второе место в Восточной конференции, красно-белые идут одиннадцатыми на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Спартак - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
Бурдасов (Кучерявенко), 9:51 (1:0 - бол.). Анелёв (Юньков, Лемтюгов), 23:49 (2:0). Хегстрём (Васильев, Никонцев), 38:01 (2:1). Гилрой (Глазачев, Хегстрём), 38:59 (2:2). Пестушко (Хохряков, Мартынов), 53:38 (3:2).
Место и дата
12 ноября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция