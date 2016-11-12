Алексей Ярушкин: Встреча с «Авангардом» оказалась очень похожа на московский матч

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал поражении на выезде от «Авангарда» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростая игра получилась. У нас был определенный план, потом мы его по ходу немного поменяли. В какой-то момент удача была на нашей стороне, когда в течение одной минуты забили две шайбы и выровняли игру. Но затем, так же, как и в Москве, пропустили шайбу при игре четыре на четыре. К сожалению, эта игра оказалась очень похожа на московский матч. Мы возвращаемся домой, чтобы начать подготовку к домашней серии», - сказал Ярушкин.

Напомним, у хозяев льда отличились Антон Бурдасов, Юнас Анелев и Максим Пестушко, у гостей - Маркус Хегстрем и Мэттью Гилрой. Омичи занимают второе место в Восточной конференции, красно-белые идут одиннадцатыми на Западе.

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