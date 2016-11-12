Сергей Бердников: «Торпедо» переиграло нас на исполнении моментов
Главный тренер
новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников подвел итоги матча регулярного
чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:4).
«Пропустили быстрый гол, произошло то, о чем предупреждали. Оборона на возврате. Два гола пропустил один и тот же состав. Опыт команды соперника выше, и мастерство исполнения в большинстве у них сказалось.
Что понравилось – у нас было много выходов «два в один», надо реализовывать. Содержание было, но не хватило мастерства, чтобы забить голы, фарта. По самоотдаче по сегодняшней игре к ребятам нет никаких вопросов. Соперник переиграл на исполнении моментов», – приводит слова Бердникова «Спортивное интернет-телевидение Кузбасса».
Напомним, «Металлург» забил два гола в концовке матча при счете 0:4. У хозяев голы на счету Андрея Таратухина и Евгения Соловьева.
«Металлург» остается худшей командой лиги, набрав 17 очков в 30 матчах.
Матч
Металлург Нк - Торпедо - 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
Голы:
Кулёмин (Жердев), 1:55 (0:1). Фролов (Даугавиньш), 45:32 (0:2). Сёмин (Фролов, Даугавиньш), 47:31 (0:3 - бол.). Фролов (Лофквист), 50:01 (0:4 - бол.). Таратухин 56:18 (1:4 - бол.). Соловьёв (Семёнов), 59:13 (2:4).
Место и дата
12 ноября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция