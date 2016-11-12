Сергей Бердников: «Торпедо» переиграло нас на исполнении моментов

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:4).

«Пропустили быстрый гол, произошло то, о чем предупреждали. Оборона на возврате. Два гола пропустил один и тот же состав. Опыт команды соперника выше, и мастерство исполнения в большинстве у них сказалось.

Что понравилось – у нас было много выходов «два в один», надо реализовывать. Содержание было, но не хватило мастерства, чтобы забить голы, фарта. По самоотдаче по сегодняшней игре к ребятам нет никаких вопросов. Соперник переиграл на исполнении моментов», – приводит слова Бердникова «Спортивное интернет-телевидение Кузбасса».

Напомним, «Металлург» забил два гола в концовке матча при счете 0:4. У хозяев голы на счету Андрея Таратухина и Евгения Соловьева.

«Металлург» остается худшей командой лиги, набрав 17 очков в 30 матчах.