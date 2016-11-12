Анзор Кавазашвили: Акинфееву нужно дать отдохнуть по-человечески
Бывший вратарь
сборной СССР и экс-руководитель экспертного совета РФС по выявлению договорных
матчей Анзор Кавазашвили заявил, что Акинфееву нужно дать отдохнуть.
«Акинфеев уже все. Он давно
уже выдохся, а мы все его ставим и ставим. Надо дать ему отдохнуть
по-человечески. Не может один вратарь чисто психологически быть в хорошей
форме, если его постоянно нагружать. Мы сегодня уже не можем найти третьего
вратаря просто потому, что полностью обесценили эту позицию. Раньше по пять
человек стояло в очереди в каждой команде, а сейчас можно только рассматривать
Реброва, Джанаева и Крицука. У нас прекрасные бывшие вратари работают тренерами
в клубах – взять тот же ЦСКА. Ёксель-моксель, неужели они не могут никого
воспитать?», - сказал Кавазашвили sobesednik.ru.
Напомним, Акинфеев в матче со сборной Катара (1:2) пропустил 71-й мяч, выступая за национальную
сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил
показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.