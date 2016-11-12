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Анзор Кавазашвили: Акинфееву нужно дать отдохнуть по-человечески

Источник:  СобеседникКомментарии

Бывший вратарь сборной СССР и экс-руководитель экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что Акинфееву нужно дать отдохнуть.

«Акинфеев уже все. Он давно уже выдохся, а мы все его ставим и ставим. Надо дать ему отдохнуть по-человечески. Не может один вратарь чисто психологически быть в хорошей форме, если его постоянно нагружать. Мы сегодня уже не можем найти третьего вратаря просто потому, что полностью обесценили эту позицию. Раньше по пять человек стояло в очереди в каждой команде, а сейчас можно только рассматривать Реброва, Джанаева и Крицука. У нас прекрасные бывшие вратари работают тренерами в клубах – взять тот же ЦСКА. Ёксель-моксель, неужели они не могут никого воспитать?», - сказал Кавазашвили sobesednik.ru.

Напомним, Акинфеев в матче со сборной Катара (1:2) пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.

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