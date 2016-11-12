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Михаил Осинов: Шатов будет лидером сборной России на чемпионате мира

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился своим мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира 2018 года. Он сказал, что лидером команды на турнире будет полузащитник Олег Шатов.

-  Плачевно выглядим, да. Если честно, страшно думать, как мы будем смотреться на чемпионате мира. Надеюсь, наши футбольные руководители что-то придумают. Пока же надо терпеть. У Черчесова нет сегодня другой дороги — только смотреть людей, пробовать, давать им шансы. Это как долгий путь домой из тяжелой экспедиции. Мы уже двинулись, цель ясна, но пока тяжело все дается.

- Кого видите лидером нашей команды на ЧМ-2018?

- Олега Шатова, - цитирует Осинова «Спортфакт».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 



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