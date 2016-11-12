Владимир Семенов: Хороший, веселый хоккей показали в матче со «Спартаком»

Тренер «Авангарда» Владимир Семенов прокомментировал победу омской команды над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший, веселый хоккей показали. Думаю, игра понравилась болельщикам. Хорошо сыграли в атаке, остро, агрессивно. Неплохо играли в обороне, хотя, к сожалению, потеря концентрации в конце второго периода привела к тому, что пропустили две шайбы и осложнили для себя игру. Радует, что в четвертой подряд игре забиваем в большинстве, что до этого нам не удавалось, и нас за это много критиковали. Есть хорошие подвижки в эту сторону. «, - сказал Семенов

Напомним, у хозяев льда отличились Антон Бурдасов, Юнас Анелев и Максим Пестушко, у гостей - Маркус Хегстрем и Мэттью Гилрой. Омичи занимают второе место в Восточной конференции, красно-белые идут одиннадцатыми на Западе.

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