Владимир Семенов: Хороший, веселый хоккей показали в матче со «Спартаком»
Тренер «Авангарда» Владимир Семенов
прокомментировал победу омской команды над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«Хороший, веселый
хоккей показали. Думаю, игра понравилась болельщикам. Хорошо сыграли в атаке,
остро, агрессивно. Неплохо играли в обороне, хотя, к сожалению, потеря
концентрации в конце второго периода привела к тому, что пропустили две шайбы и
осложнили для себя игру. Радует, что в четвертой подряд игре забиваем в
большинстве, что до этого нам не удавалось, и нас за это много критиковали.
Есть хорошие подвижки в эту сторону. «,
- сказал Семенов
Напомним, у хозяев льда отличились Антон Бурдасов, Юнас Анелев и Максим Пестушко, у гостей - Маркус Хегстрем и Мэттью Гилрой. Омичи занимают второе место в Восточной конференции, красно-белые идут одиннадцатыми на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Спартак - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
Бурдасов (Кучерявенко), 9:51 (1:0 - бол.). Анелёв (Юньков, Лемтюгов), 23:49 (2:0). Хегстрём (Васильев, Никонцев), 38:01 (2:1). Гилрой (Глазачев, Хегстрём), 38:59 (2:2). Пестушко (Хохряков, Мартынов), 53:38 (3:2).
Место и дата
12 ноября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция