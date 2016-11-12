Берарди вернется в состав «Сассуоло» в матче с «Наполи»

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди вернется в состав команды 27 ноября в матче 14-го тура серии A с «Наполи».

22-летний итальянец не играл с 28 августа, когда в матче с «Пескарой» (0:3) получил растяжение боковых связок колена. Таким образом, восстановление Берарди затянулось на три месяца.

В нынешнем сезоне полузащитник провел шесть матчей в чемпионате и Лиге Европы, в которых забил семь голов и сделал одну голевую передачу.

Всего же в 92 матчах в серии A за карьеру Берарди забил 40 голов и сделал 24 голевые передачи.