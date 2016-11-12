«Тамбов» обыграл «Мордовию» в ФНЛ
«Тамбов» дома взял верх над «Мордовией» (2:1) в 22-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличились Денис Дорожкин (11-я минута) и Андрей Часовских (35-я), у гостей - Александр Алхазов (45-я).
Команда Андрея Талалаева с 28 очками поднялась на 10-е место, клуб из Саранска с 22 баллами - на 16-й строчке.
В следующем туре «Тамбов» 19 ноября сыграет в гостях с «Кубанью», а «Мордовия» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».
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