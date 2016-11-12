Максим Пестушко: Сегодня нам повезло, мы вырвали победу

Нападающий «Авангарда», автор победной шайбы в матче со «Спартаком» (3:2) Максим Пестушко поделился впечатлениями.

- Мы начали очень здорово и потом, в конце второго периода, потеряли нить игры. Буквально пять минут могли перевернуть матч. Сюжет повторился, как и в Москве: мы тоже вели 2:0, потом они догнали, и мы всё-таки вырвали победу. Сегодня нам тоже повезло.

- Что во втором перерыве тренер говорил? Кричал?

- Нет, абсолютно спокоен был: по игре-то мы не уступали. Да, потеряли концентрацию, но это поправимо. Поэтому на третий период мы вышли уверенными в своих силах. У нас матчи такие уже были, поэтому мы не волновались.

- Какой соперник на выезде будет для «Авангарда» самым сложным: «Куньлунь Ред Стар», «Амур» или «Адмирал»?

- Мы в этом году с ними не играли, поэтому тяжело сказать.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду одолел «Спартак» со счетом 3:2. У хозяев льда отличились Антон Бурдасов, Юнас Анелев и Максим Пестушко, у гостей - Маркус Хегстрем и Мэттью Гилрой. После этого матча омичи занимают второе место в Восточной конференции, красно-белые идут одиннадцатыми на «Западе».

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