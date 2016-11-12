Максим Пестушко: Сегодня нам повезло, мы вырвали победу
Нападающий «Авангарда», автор победной шайбы в матче
со «Спартаком» (3:2) Максим Пестушко поделился впечатлениями.
- Мы начали очень здорово и потом, в
конце второго периода, потеряли нить игры. Буквально пять минут могли
перевернуть матч. Сюжет повторился, как и в Москве: мы тоже вели 2:0, потом они
догнали, и мы всё-таки вырвали победу. Сегодня нам тоже повезло.
- Что во втором перерыве тренер говорил? Кричал?
- Нет, абсолютно спокоен был: по игре-то мы не уступали. Да, потеряли
концентрацию, но это поправимо. Поэтому на третий период мы вышли уверенными в
своих силах. У нас матчи такие уже были, поэтому мы не волновались.
- Какой соперник на выезде будет для «Авангарда» самым сложным: «Куньлунь Ред Стар», «Амур» или «Адмирал»?
- Мы в этом году с ними не играли, поэтому тяжело сказать.
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду одолел «Спартак» со счетом 3:2. У хозяев льда отличились Антон Бурдасов, Юнас Анелев и Максим Пестушко, у гостей - Маркус Хегстрем и Мэттью Гилрой. После этого матча омичи занимают второе место в Восточной конференции, красно-белые идут одиннадцатыми на «Западе».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Спартак - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы:
Бурдасов (Кучерявенко), 9:51 (1:0 - бол.). Анелёв (Юньков, Лемтюгов), 23:49 (2:0). Хегстрём (Васильев, Никонцев), 38:01 (2:1). Гилрой (Глазачев, Хегстрём), 38:59 (2:2). Пестушко (Хохряков, Мартынов), 53:38 (3:2).
Место и дата
12 ноября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция