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Слепцова и Кайшева вошли в состав сборной России на Кубок мира и Кубок IBU, Виролайнен в составе нет

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Тренерский штаб сборной России определил состав команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В женскую команду вошли Светлана Слепцова и Уляьна Кайшева.

Женская сборная: Татьяна Акимова (Чувашия), Анна Никулина (Новосибирская область – Мордовия), Ирина Услугина (Тюменская область), Екатерина Глазырина (Свердловская область), Екатерина Шумилова (ХМАО-Югра), Виктория Сливко (Тюменская область),  Анастасия Загоруйко (Тюменская область), Галина Нечкасова (Новосибирская область), Ольга Шестерикова (Тюменская область), Ольга Подчуфарова (Москва), Светлана Слепцова (ХМАО-Югра), Ульяна Кайшева (Удмуртия).

Мужская сборная: Антон Шипулин (Свердловская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Алексей Волков (ХМАО-Югра),  Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Максим Цветков (Москва – Вологодская область), Алексей Слепов (Санкт-Петербург – Владимирская область), Петр Пащенко (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Эдуард Латыпов (Башкортостан), Юрий Шопин (Ульяновская область), Семен Сучилов (ХМАО-Югра), Тимур Махамбетов (Красноярский край).

Как сообщает официальный сайт СБР, эти спортсмены выступят на этапах Кубка мира и Кубка IBU в ноябре-декабре 2016 года.

«Девять спортсменок отобрались по итогам спринта и масс-старта, еще три биатлонистки — Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Ульяна Кайшева — были определены в состав решением тренерского штаба. Таким образом 12 биатлонисток отправятся в Норвегию и будут готовиться к участию в первых трех этапах Кубка мира и Кубка IBU.

 Дарья Виролайнен, Валентина Телицина, Светлана Миронова и Диана Якимец начнут сезон с выступления на внутрироссийских соревнованиях. Этих спортсменок мы не сбрасываем со счетов. Если они ярко проявят себя на этапах Кубка России, то мы можем привлечь их на последующие этапы Кубка IBU еще в декабре. Также у них будет шанс пробиться на международные соревнования в рамках декабрьского отбора в Чайковском», - сказал главный тренер сборной России Александр Касперович.

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