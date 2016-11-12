Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Париже, Ильиных и Жиганшин - четвертые
На Гран-при по
фигурному катанию в Париже (Франция) состоялись соревнования по танцам на льду.
Перовое место занял французский дуэт Габриэлла
Пападакис/Гийом Сизерон.
Победители набрали 193,50 балла. Второе место занял
американский дуэт Мэдисон Хаббелл/Зак Донохью – 174,58 балла. У канадцев Пайпер
Гиллес и Поля Пуарье 170,78 баллов, они стали третьими. Российская пара Елена Ильиных/Руслан Жиганшин с результатом
167,40 баллов заняла четвертое место.
Фигурное катание. Гран-При
Париж (Франция)
Танцы на льду
Итоговый результат
1. Габриэлла
Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 193,50
2. Мэдисон
Хаббелл/Зак Донохью (США) 174,58
3. Пайпер Гиллес/Поль
Пуарье (Канада) 170,78
4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия) 167,40
5.Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко (Израиль) 158,86
6. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) 150,07
7.Александра
Назарова/Максим Никитин (Украина) 145,39
8.Кортни Мансур/Михал
Чешка (Чехия) 140,92
9. Лоренца
Алессандрини/Пьер Суке (Франция) 130,12
10. Виктория
Ковалева/Юрий Беляев (Белоруссия) 115,04