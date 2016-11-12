Кристиан Хорнер: Давайте проведем для «Мерседес» отдельную гонку, а потом остальные выйдут на старт

Руководитель гоночной команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал главу «Мерседес» Тото Вольффа за телефонный звонок Йосу Ферстаппену, отцу гонщика «быков» Макса.

«Йос рассказал мне, что в четверг его потревожил телефонный звонок Тото. Йос был удивлен, когда Тото говорил не только от имени»Мерседес», но и от имени «Феррари». Он сказал, что такое агрессивное поведение Макса на трассе не сослужит ему хорошую службу.

Я еще никогда не слышал, чтобы руководители других команд звонили отцам пилотов, но очевидно, что Тото это было необходимо.

Я, в свою очередь, считаю, что это полный бред. Если Тото хочет, чтобы никто не влезал в борьбу пилотов «Мерседес», то давайте проведем для них отдельную гонку завтра в 11:00 часов, а потом уже все выйдут на старт Гран-при Бразилии», - сказал Хорнер.

Напомним, квалификация Гран-при Бразилии состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Гонка начнется завтра в это же время.