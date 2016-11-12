Минское «Динамо» всухую обыграло «Амур»
Минское «Динамо» дома взяло верх над «Амуром» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Роб Клинкхаммер, Андрей Степанов и Евгений Ковыршин.
Минчане поднялись на 7-е место в Западной конференции, дальневосточники – на 14-й строчке на Востоке.
15 ноября «Динамо» сыграет на выезде с «Медвешчаком», в «Амур» в тот же день примет «Сибирь».
Матч
Динамо Мн - Амур - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Клинкхаммер (Костицын, Павлович), 10:52 (1:0). Степанов (Павлович, Китаров), 14:39 (2:0). Ковыршин (Эллисон, Степанов), 34:08 (3:0).
Место и дата
12 ноября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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