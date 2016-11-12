Минское «Динамо» всухую обыграло «Амур»

Зинэтула Билялетдинов: Я не хочу обсуждать вопрос о судьях в матче с «Салаватом» Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.