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«Феррари» обжалует штраф Феттеля в Международном апелляционном суде ФИА

Источник:  AutosportКомментарии

Команда «Феррари» намерена опротестовать в Международном апелляционном суде ФИА решение федерации не пересматривать штраф Себастьяна Феттеля на Гран-при Мексики.

Перед стартом Гран-при Бразилии «Феррари» отправила в ФИА официальный запрос на отмену штрафа Феттеля, сославшись на новые обстоятельства эпизода со сменой траектории перед пилотом «Ред Булла» Даниэлем Риккардо.

В пятницу была проведена телеконференция с участием стюардов Гран-при Мексики Дэнни Салливана, Гэрри Коннелли и Сильвии Беллот, которые отклонили запрос «Феррари», признав несущественными новые аргументы итальянской команды.

Тем не менее «Ферарри» продолжит бороться за отмену десятисекундного штрафа Феттеля и обратиться в Международный апелляционный суд ФИА.

Напомним, из-за наказания Феттель переместился с третьего на пятое место, пропустив вперед Риккардо и другого гонщика «Ред Булла» – Макса Ферстаппена.

В итоге за две гонки до конца сезона «Феррари» проигрывает «Ред Буллу» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов 62 очка.

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