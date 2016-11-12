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Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам

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Перед стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.

Сообщается, что Федерация подала заявку на активацию FIS-кода Антона Шипулина. Благодаря участию в лыжных гонках Шипулин планирует подготовиться к гонкам биатлонного Кубка мира.

«У Антона будет прекрасная возможность на мировом уровне помериться силами с лучшими чистыми лыжниками Кубка Мира, такими, как: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Мартин Йонсруд Сундбю, Петтер Нортуг и многими другими. 

В недавнем времени великий биатлонист Уле-Эйнар Бьордален на равных соперничал с лыжниками в гонках с раздельного старта свободным стилем, и мы не раз отмечали выступление братьев Фуркад на соревнованиях уровня FIS», - говорится в заявлении федерации.

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