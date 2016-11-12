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У полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отец

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

У французского полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отец, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

«Глубоко соболезнуем Габриэлю Обертану в связи со смертью отца», - говорится в твиттере «Анжи».

Вчера, 11 ноября махачкалинский клуб сообщил, что француз покинул расположение команды и отправился на родину по причине тяжелой болезни отца.

Напомним, Обертан перешел в «Анжи» нынешним летом. Ранее Габриэль выступал за «Бордо», «Лорьян», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюксл Юнайтед».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в шести матчах, отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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