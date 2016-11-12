У полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отец

Дмитрий Селюк: Выступаю за то, чтобы Траоре покинул ЦСКА и перешел в другой чемпионат

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем своего подопечного. Он считает, что Траоре нужно покинуть российский клуб.