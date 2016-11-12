У полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отец
У французского
полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отец, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
«Глубоко соболезнуем Габриэлю Обертану в связи со смертью отца», - говорится в твиттере «Анжи».
Глубоко соболезнум Габриэлю Обертану в связи со смертью отца.— ФК «Анжи» (@fc_anji) 12 ноября 2016 г.
Вчера,
11 ноября махачкалинский клуб сообщил, что француз покинул расположение команды и
отправился на родину по причине тяжелой болезни
отца.
Напомним, Обертан
перешел в «Анжи» нынешним летом. Ранее Габриэль выступал за «Бордо», «Лорьян», «Манчестер
Юнайтед» и «Ньюксл Юнайтед».
В нынешнем сезоне
27-летний футболист принял участие в шести матчах, отличился одним забитым мячом
и одной результативной передачей.
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