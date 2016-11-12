«Йокерит» дома обыграл «Куньлунь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом»
и «Кунльлунь Ред Стар» завершился победой финского клуба. Итоговый счет матча –
3:2 в пользу «Йокерита».
В составе хозяев шайбы забрасывали Петер
Регин, Пекка Йормакка и Сакари Салминен. У «Куньлуня» отличились Янне Яласваара
и Туукка Мяньюля.
«Йокерит» набрал 47 очков и занимает седьмое
место в Западной конференции. У «Куньлуня» 42 очка и седьмое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
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