«Йокерит» дома обыграл «Куньлунь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Кунльлунь Ред Стар» завершился победой финского клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».

В составе хозяев шайбы забрасывали Петер Регин, Пекка Йормакка и Сакари Салминен. У «Куньлуня» отличились Янне Яласваара и Туукка Мяньюля.

«Йокерит» набрал 47 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Куньлуня» 42 очка и седьмое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат