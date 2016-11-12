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«Йокерит» дома обыграл «Куньлунь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Кунльлунь Ред Стар» завершился победой финского клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».

В составе хозяев шайбы забрасывали Петер Регин, Пекка Йормакка и Сакари Салминен. У «Куньлуня» отличились Янне Яласваара и Туукка Мяньюля.

«Йокерит» набрал 47 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Куньлуня» 42 очка и седьмое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Йокерит - Куньлунь Ред Стар - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы:

Регин (Геноуэй), 13:19 (1:0). Яласваара (Коллинс, Ро), 31:30 (1:1). Йормакка (Геноуэй), 47:58 (2:1). Салминен (Йоэнсуу, Ниеми), 51:45 (3:1). Мянтюля (Яшин), 55:36 (3:2).

Место и дата

12 ноября 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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